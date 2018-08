Una rete di Guastalla nella ripresa è sufficiente agli ospiti per portare a casa i tre punti. Mussomeli offensivo sin dalle prime battute, con Carieri, portiere del Monreale, migliore in campo per i padroni di casa.. Il Monreale si fa vedere solo al 21' con Insinna, ma è ancora il Mussomeli a spingere in attacco con Guastalla, che trova in Carieri un ostacolo insormontabileDa qui in poi, torna in cattedra il Mussomeli, con Giannola che viene nuovamente fermato da Carieri in un paio di occasioni. Al 68' Guastalla porta meritatamente in vantaggio gli ospiti, battendo Carieri con un tiro a giro. Il Mussomeli prova così ad addormentare la partita, controllando gli attacchi offensivi del Monreale, che affida le sue azioni offensive a lanci lunghi che quasi mai raggiungono le punte lasciate troppo sole.: Carieri, Giordano, Insinna, Sciacca (68’ Scicchigno), Lima, Bonafede, Napolitano, Marino, Nuccio (77’ Chianello), Cocuzza (75’ Ceraulo), Ruggeri.All. Luca Russotto: Randazzo, Scrò, Mercurio (75’ Nola), Costantino, Corso, Lo Bianco, Morello, Guastella, Ribaudo (46’ Matera), Di Piazza (46’ Privitera), Giannola.All. Salvatore Sorce: D. Virgilio di Trapani, assistenti P. Aiuto e G. Cassarà di Trapani.: 68’ Guastella: ammoniti Cocuzza (MON) al 24’, Randazzo 65’, Ribaudo 30’, Di Piazza 28’, Giannola 81’ (MUS)