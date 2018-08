ormai prossimo a lasciare la panchina del Catania. Gli etnei, ultimi in classifica con un solo punto in tre giornate di campionato, sono ormai orientati sul cambio di guida tecnica, con l'allenatore che lo scorso anno ha quasi trascinato i rossazzurri alla salvezza silurato dopo tre partite. Tanti i nomi che si sono succeduti in questi giorni, ma il più suggestivo resta quello di Pasquale Marino, tecnico dell'ultima promozione in serie A del Catania e attualmente libero dopo la fallimentare esperienza a Pescara, sempre nel torneo cadetto."No, non c'è stato nessun contatto - ha dichiarato il tecnico di Marsala -. Da Catania non mi hanno chiamato". Una posizione all'apparenza netta, per la quale però non chiude del tutto le porte. Riguardo alla sua disponibilità per un ritorno sulla panchina del Catania, Marino ha infatti risposto così: "Adesso non mi sembra il caso di parlare di cose che non ci sono...". Eventuali sviluppi, di certo, non si faranno attendere.