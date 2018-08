che dopo aver riconfermato lo staff tecnico, il capitano Clara Pinzone Vecchio, le due centrali Camilla Macedo e Valentina Ognibene e la schiacciatrice Gabriella Agola, ha deciso di aggregare al roster della prima squadra anche la giovanissima Diana Spanò, opposto di appena 15 anni. In cabina di regia, dopo l’addio di Eleonora Conti accasatasi a Maglie ed il ritorno di Daniela Inglese in quel di Trapani, è stata chiamata la diciottenne Giulia Gennari da Ostia. Pronta a subentrare in corso d’opera e desiderosa di tornare a far bene con la maglia del suo Marsala è stata tesserata anche Erika Marino, classe 1987: “Sì, ritorno a casa, ritorno nella società nella quale sono cresciuta ed ho conquistato tante vittorie – ha detto la Marino – sono emozionata e felice di indossare una maglia gloriosa e sono felice di giocare in un campionato di assoluto prestigio come la B1”.campionato disputato nella passata stagione in forza alla Chateau D’Ax Urbino Volley: “Non ho avuto alcun dubbio ad accettare la proposta di Marsala – ha detto la Giombetti – sia per il progetto che mi è stato presentato sia perché è stata la mia ex compagna di squadra Alessandra Casoli, quasi marsalese di adozione, a consigliarmi”. Altro colpo di mercato del d.s. Maurizio Buscaino è la 25enne Michela Culiani: “Sono davvero molto contenta – ha esordito la schiacciatrice romana – volevo un’esperienza al sud, dopo aver giocato nei gironi del nord e del centro, ed ho scelto Marsala per mettermi nuovamente alla prova”. Infine, è arrivata a Capo Boeo l’opposto di ruolo Sara Ruberti.