Impegnato in un paio di occasioni nella prima frazione di gara, si fa trovare pronto. La maledizione di portieri colpisce anche lui e deve abbandonare all’intervallo. Dal st 1’. Neutralizza il penalty a Taddei ma si trovare impreparato nel colpo di testa tutt’altro che irresistibile che ha deciso il match.Inutile ripeterci ogni settimana (sin dalla scorsa stagione): sarà pur bravo. Ma a Catania appare ben altra cosa.L’involuzione colpisce anche lui. In ritardo sul colpo di testa decisivo di Felicetti.Irriconoscibile.Fa quello che può. E’ preferito a Monzon e causa un calcio di rigore parecchio discutibile.Qualche buono spunto. Ma (anche oggi) non gira niente.Prova insufficiente. Assente nel fraseggio e nel recupero.Lo scorso anno aveva l’attenuante dell’infortunio: in questa stagione, ed in una categoria inferiore, dovrebbe mangiarsi gli avversari e invece finisce con il finire perennemente nella loro rete.Nemmeno lui riesce a a dare la svolta. Ci prova ma è da solo. Arriva a prendersi il pallone fino alla difesa.Fin quando non gli si troverà la giusta posizione in campo non potrà esprimere tutte le sue potenzialitàPochi palloni. Nessuno giocabile.