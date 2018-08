Il tecnico giallorosso Grassadonia è ben consapevole che questa vittoria è diversa dalle altre, ha un sapore molto più dolce: "La Reggina ha giocato una gran partita, ha giocatori di alto profilo e ci hanno messo in grande difficoltà - sottolinea il tecnico giallorosso - i miei ragazzi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. E' stata una vittoria figlia della determinazione e dell'abnegazione tattica". Un successo importante, ma la strada è ancora lunga: "Dobbiamo crescere, occorre diventare più squadra. Orlando? Lo conoscevo e so quanto può dare, per questo l'ho voluto fortemente"."Ancora devo capire cosa ho fatto - dice raggiante - è stato un gesto istintivo ed è andata bene. Al mister devo tanto, per lui sono come un figlio adottivo Questo successo è diverso, i tifosi sono stati fantastici"."Abbiamo condotto la gara, il Messina è stato bravo a difendersi - ha dichiarato il tecnico calabrese - purtroppo abbiamo preso gol grazie ad una giocata individuale. I ragazzi hanno dato tutto, ci aspetta un campionato entusiasmante".