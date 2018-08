Il centro di Trapani non prenderà parte alla seduta di tiro in mattinata e non sarà a disposizione di coach Lardo per il test contro Varese, gara d'esordio del quadrangolare.









TRAPANI - È il giorno del Memorial Basciano al PalAuriga di Trapani. Nella giornata di oggi si apre il programma del quadrangolare che vedrà partecipare la Pallacanestro Trapani, l'Orlandina, Varese e la Juve Caserta. Intanto nella mattinata odierna il presidente Pietro Basciano incontrerà l’ex presidente della Pallacanestro Trapani Vincenzo Garraffa nella sala stampa "Cacco Benvenuti". All'ex numero uno granata sarà donata una divisa della formazione guidata da coach Lino Lardo. Trapani esordirà alle ore 21 contro Varese, mentre il quadrangolare vedrà il via alle 18.30 con la prima sfida tra Orlandina e Juve Caserta.



Non prenderà parte alla prima sfida del Memoral Basciano il pivot Emanuele Urbani, escluso anche dalla sessione di tiro mattutina prevista per oggi, prima della partita. Il centro di Trapani ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra durante la gara di mercoledì contro la Viola Reggio Calabria disputata a Cefalù, dunque non sarà a disposizione di coach Lino Lardo per la sfida di questa sera contro Varese.













