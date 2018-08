a Trigoria nella seconda giornata di campionato: giallorossi in vantaggio al 9' con Vestenicky, che sull'angolo dalla sinistra battuto da Adamo ha preso il tempo alla difesa realizzando di testa. Tre minuti più tardi la squadra di Bosi subisce la seconda rete.Ci pensa Adamo al 35' a fare tris e a chiudere virtualmente il match. Nella ripresa Verde fa poker su puzioni. Si sveglia tardi il Palermo, che trova Marchegiani sulla sua strada. I rosanero restano a quota tre punti: fra sette giorni sfida al Napoli."Dobbiamo migliorare nell'atteggiamento - dichiara a fine partita - non dobbiamo mai arrenderci nelle situazioni difficili. Può capitare di prendere gol contro una squadra come la Roma ma la lucidità non deve mai venir meno: avevamo avuto peraltro subito l'occasione di pareggiare i conti, cosa che doveva farci capire che avevamo i mezzi per risalire la china. Dobbiamo ripartire forgiando un carattere diverso nel nostro gruppo e migliorando alcune situazioni: oggi abbiamo commesso alcuni errori di concetto che non possiamo permetterci in questa categoria. Adesso voltiamo pagina, teniamo a mente questa lezione per crescere in fretta".