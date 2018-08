“L’avrei considerata una prestazione ottima al di là del risultato. Ma abbiamo meritato la vittoria. La partita si era messa in salita ma siamo riusciti a ragionare ed a fare il nostro gioco. Non ci siamo smarriti ed è stata la nostra forza. Abbiamo sempre ragionato. Abbiamo giocatori che non si perdono d’animo. Abbiamo aggredito i nostri avversari e nel secondo tempo abbiamo chiuso il Cittadella. Non abbiamo mai buttato il pallone ed il gol del vantaggio è stato meritatissimo".Gli inserimenti di Ciaramitaro e Barillà li hanno messi in difficoltà. Non riuscivano a fermarci. Abbiamo lavorato con gli esterni che si buttavano dentro. Sono contento per Mancosu, non perché era per lui un problema andare in rete ma ha fatto un gol difficilissimo. Nel secondo tempo non potevamo tenere i ritmi del primo tempo ma anche loro sono calati con questo caldo ma non ci siamo mai fermati. Siamo sempre stati positivi”.