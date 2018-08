Il debutto in massima serie avverrà in trasferta contro Imperia, campioni d'Italia in carica e squadra favorita d'obbligo per la vittoria finale anche in questa stagione. Esordio di fuoco, dunque, che però dà alle ragazze di Luca Tarquini la grinta giusta per affrontare al meglio questo campionato, così come ammesso dal team manager Valentina Sabatini: “C’è grande entusiasmo all’interno del gruppo per questa partita, difficile ma affascinante. Loro sono più affiatate, ma noi abbiamo una squadra solida e affidabile. E col tempo potremo solo migliorare”. Intanto la squadra giallorossa prosegue la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali: dal 20 al 23 settembre sono previsti alcuni test match contro l'Utrecht, formazione della massima serie olandese, poi nell'ultimo fine settimana di settembre partirà uno dei tre gironi della fase preliminare di Coppa Italia, dove le messinesi dovranno vedersela con l'Orizzonte Catania e il neopromosso Cosenza.