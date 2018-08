SIRACUSA - Pronti per la sfida di Paternò, in un "Falcone-Borsellino" a porte chiuse, il Siracusa di mister Anastasi deve fare i conti con una defezione importante. Alla seconda di campionato, in programma domenica alle 15.30, non sarà presente Giuseppe Grasso, squalificato dal Giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel match casalingo contro lo Scordia. Il centrocampista rientrerà dal prossimo turno, per la gara interna contro il Modica. Prevista per domani una rifinitura mattutina allo stadio "De Simone". Intanto in casa Siracusa ha parlato l'attaccante Gerlando Contino, che non nasconde un pizzico di amarezza per l'inizio di stagione: "Ci attendevamo un inizio di campionato migliore ma siamo consapevoli delle nostre forze – sono le prime parole di Contino - Accantonata la prima contro lo Scordia adesso bisogna andare a Paternò per ottenere il massimo. Non sarà semplice perchè si tratta di un campo ostico ma come sempre scenderemo in campo per fare la nostra partita. I tifosi si aspettano tanto da noi ed è giusto così. Insieme possiamo centrare l'obiettivo. Non sarà facile perchè come sappiamo bene ci aspettano in ogni dove proprio perchè siamo il Siracusa”. Sulla possibilità di esordire dal primo minuto, Contino è chiaro: “Cerco di dare il massimo durante la settimana poi sarà il mister a scegliere l'undici iniziale. Sono tranquillo perché ho lavorato bene fino ad adesso”.