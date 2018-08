La gara giunta alla sua dodicesima edizione, organizzata dalla Scuderia Caltanissetta Corse con il supporto dell’Aci di Caltanissetta è valida come prova del Campionato Siciliano Rally e della coppa Italia di zona.Al via per difendere i colori della scuderia nebroidea ci saranno diversi giovani piloti, tra cui il promettente locale Marco Pilato che navigato da Marco Cusimano sarà al via a bordo di una performante Peugeot 106 rally gruppo A del team BlueOrange, sempre nella classe A6 l’altro promettente pilota locale Samuele Lo Piano con identica vettura e navigato dalla fidanzata Cristina Leone. Altro giovane pilota della scuderia al via in classe N3, l’agrigentino Giovanni Carbone in coppia con Ivan Lombardo cercherà di portare la sua Renault Clio Williams sul gradino più alto del podio. Infine tre saranno i portacolori in una sempre affollata classe N2, Salvatore Vullo in coppia con Salvatore Miccichè a bordo di una Peugeot 106 Rally, l’esperto Francesco Grimaldi navigato da Daniele Mastrosimone al via con una Citroen Saxo e infine il debuttante Letterio Sturiale navigata dall’esperta Valentina Russo a bordo di una Peugeot 106 Rally. Sfortuna infine per il forte pilota locale Alfonso Fofò Di Benedetto, presente in elenco iscritti ma non al via a causa di una leggera indisposizione.