Saranno presenti l’amministratore delegato Julio Tovato, il coach Lino Lardo e il capitano Giancarlo Ferrero. Intanto i granata hanno sostenuto oggi una seduta di allenamento mattutina con lavoro fisico e di basket. Nel pomeriggio, alle 18, seduta di solo basket per la squadra di coach Lardo.: “Il Memorial Basciano è un appuntamento al quale la società tiene moltissimo. Per questo ci teniamo particolarmente anche noi a fare bene. Inoltre, vogliamo dimostrare a noi stessi e alla città che squadra siamo. Arriviamo con la grinta e la carica giusta e l’occasione di affrontare squadre di una categoria superiore è uno stimolo, non un motivo di preoccupazione. Ancora più degli incontri amichevoli che abbiamo giocato finora, avremo bisogno di rimanere concentrati ed esprimerci al meglio, come sono certo che siamo in grado di fare”.