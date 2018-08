Ottimo esordio, dunque, della squadra allenata dal coach Franco Ciani al PalaMoncada. In una cornice di pubblico non indifferente, la Fortitudo è riuscita ad aggiudicarsi il derby con il punteggio di 56 a 53., per indisponibilità della società palermitana. Gli allenamenti continueranno secondo il programma del coach, in vista del torneo di Reggio Calabria e di quello a Napoli.Questo il tabellino del confronto tra Fortitudo e Barcellona:Vai 3, Evangelisti 6, Di Simone, Williams 11, Chiarastella, De Laurentiis 2, Saccaggi 2, Piazza 7, Udom 6, Portannese, Dudzinski 19. Allenatore: coach Franco Ciani. Assistant coach: Luigi Dicensi.Leonzio, Marchetti 5, Spizzichini 4, Fiorito 3, Maresca 5, Shepherd 11, Vignali, Garri 8, Borra 4, Da Ros 13. Allenatore: coach Giovanni Perdichizzi.