SIRACUSA - Si terrà questo sabato, al campo scuola "Pippo Di Natale", la finale Regionale del C.d.S., valida anche come Campionato Regionale Individuale di Prove Multiple Ragazzi/e. Alla manifestazione, organizzata per il secondo anno consecutivo dall’ASD SiracusAtletica, parteciperanno i giovani atleti provenienti da tutta la Sicilia che daranno prova delle loro capacità nelle seguenti prove: 60hs, lungo, vortex e 600m. A conclusione della manifestazione la società che avrà totalizzato il punteggio più alto verrà proclamata Campione Regionale 2014. Per il Campionato C.d.S. verranno premiate le prime tre società classificate.