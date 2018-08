I giallorossi si aggiudicano 1-0 la sfida del "Granillo" al termine di un match difficile, con diverse occasioni da gol per i padroni di casa. Bravi e fortunati gli uomini di Grassadonia a resistere all'assalto amaranto e colpire in una delle rare occasioni da gol create: a decidere il sigillo di Orlando al 77'.Cozza lancia dall'inizio Di Michele e Insigne, Grassadonia risponde con Bjelanovic e Donnarumma. La partenza del Messina è positiva: ci pensa Silvestri a impensierire Kovasik su azione d'angolo. Dopodiché è monologo calabrese: prima Insigne, poi Di Michele, e nuovamente Insigne, dopo aver scartato Lagomarsini, sfiorano il vantaggio. Il Messina prova a tenere botta per poi ripartire in contropiede ma la difesa amaranto resta praticamente inoperosa per l'intera prima frazione. Si va così al riposo sullo 0-0.Armellino costringe Lagomarsini agli straordinari, Di Michele si divora la palla del possibile uno a zero sparando sull'estremo messinese. Il Messina è alle corde, soffre l'intensità della manovra dei padroni di casa e quando Lagomarsini compie l'ennesimo miracolo su Armellino il gol reggino sembra dietro l'angolo. E invece succede quello che ai più pareva imponderabile: è il 77' quando il Messina si affaccia per la prima volta dalle parti di Kovasik e trova il vantaggio con Orlando, abile a trafiggere il portiere amaranto con un tocco preciso. A quel punto i padroni di casa tentano il tutto per tutto per rimettere in piedi il risultato ma con scarsi risultati. Vince il Messina, che si porta a quota 4 in classifica e regala ai propri tifosi la prima gioia di questo torneo.Kovasik, Aquino, Di Lorenzo, Rizzo, Camilleri, Crescenzi, Armellino, Dall’Oglio, Viola, Di Michele, Insigne. A disposizione: Leone, Ungaro, Maita, Salandria, Syku, Louzada, Masini. Allenatore: F. CozzaLagomarsini, Benvenga, Silvestri, Bucolo, Altobello, Pepe, Orlando, Nigro, Bjelanovic, Pepe V., Donnarumma. A disposizione: Iuliano, Stampa, Stefani, Damonte, Izzillo, Paez, Corona. Allenatore: G. GrassadoniaDei Giudici di Latina (Monetta-Opromolla)77' OrlandoAmmoniti: Dall'Oglio (R)