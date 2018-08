Nel torneo dal montepremi di 42.500€, il tennista siciliano ha battuto senza problemi il ceco Jan Hajek in semifinale. 6-1 6-3 il risultato per Cecchinato, che ha sbrigato la pratica in 50 minuti di gioco contro l’avversario, numero 381 nella classifica ATP. Adesso per Cecchinato si spalancano le porte della semifinale, che lo vedranno affrontare il vincente della sfida tra Kubler e Volandri.