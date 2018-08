a squadre a Casalecchio del Reno. Tra le cinquanta squadre che competeranno nella disciplina fossa olimpica per aggiudicarsi lo scudetto di campione d’Italia ci sarà anche la Tav Pachino, che schiererà Joe e Sebastiano Fortunato, Carmelo Figura, Raffaele Morana, Gaetano Licciardello e Orazio Di Stefano. Le squadre partecipanti provengono da tutta Italia e si sono aggiudicate la finale dopo aver vinto il bonus regionale; la gara si disputerà su 100 piattelli per ciascun tiratore, per sommare poi il punteggio dei componenti di ciascuna squadra su 600 piattelli.”Per noi è un riconoscimento importante esserci qualificati tra le squadre più forti d’Italia; questo dimostra la nostra passione per questo sport e la costanza che dedichiamo alle gare e agli allenamenti durante l’anno. Speriamo di ottenere un buon piazzamento che ci incoraggi per le gare successive durante la stagione”.