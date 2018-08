ALCAMO (TRAPANI) - Dopo le due sconfitte in Coppa Italia e il pareggio nel debutto in campionato sul campo della Riviera Marmi, l'Alcamo guidato da Antonio Putaggio va alla ricerca della prima vittoria stagionale. I segnali di crescita mostrati a Custonaci nella sfida pareggiata nella scorsa settimana danno fiducia ai bianconeri, complici anche le contemporanee assenze di Cardinale e Jimoh, che rientreranno dalla squalifica solo alla quarta giornata di campionato. Segnali che dovranno avere ulteriori risposte nel derby inedito contro il Dattilo Noir, alla prima sfida ufficiale contro Alcamo nella sua storia. Intanto i bianconeri hanno comunicato il tesseramento dei giovani Davide Asta, attaccante classe '95 che nella passata stagione ha giocato nel Licata; e Francesco Errante, difensore classe '95 proveniente dall'Atletico Campofranco. Intanto la squadra, agli ordini di mister Putaggio, ha svolto un lavoro di rifinitura a Salemi con i due nuovi arrivati, che potranno dunque essere a disposizione per la prossima partita.