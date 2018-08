Occhi puntati sul reparto arretrato, costretto a fare a meno per le prossime cinque gare dello squalificato Christian Terlizzi. Sarà con ogni probabilità Caldara a rimpiazzare l'ex centrale di Catania e Palermo."E' una di quelle partite da prendere con le pinze. In queste prime partite di campionato hanno dimostrato di essere un'ottima squadra. Guai a sottovalutare l'avversario, anche il Vicenza ci ha messo in difficoltà domenica scorsa. Contiamo sull'apporto della nostra curva che contro i biancorossi ci ha dato una grande mano".Sarà mister Boscaglia a parlare alle 11.15 con i cronisti presso la sala stampa dello stadio "Provinciale". A seguire verrà diramata la lista dei convocati per la sfida contro la formazione di Foscarini.