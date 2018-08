torneo Challenger dotato di un montepremi di 42.500€ che si sta disputando sui campi in terra rossa della città piemontese. Cecchinato, terza testa di serie, ha sconfitto negli ottavi il belga Yannik Reuter col punteggio di 7-6 6-1. Nei quarti di finale, in programma venerdì, il palermitano sfiderà il ceco Jan Hajek. In doppio, il tennista siciliano in coppia con Matteo Viola sfiderà quest'oggi la seconda testa di serie Gonzales/Thornlry per l’accesso alle semifinali.