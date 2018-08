I biancorossi, ripescati in extremis, riescono a portare a casa un punto contro un Latina decisamente ben messo in campo e pericoloso a più riprese. I padroni di casa, rimasti in dieci per quasi tutto il match a causa dell'espulsione del portiere Bremec, trovano nella sua riserva Vigorito il migliore in campo: entrato a freddo, il dodicesimo biancorosso para un calcio di rigore a Paolucci, poi salva il risultato in almeno un paio di occasioni. Termina 0-0, col Latina che non riesce ad agganciare il Perugia in testa alla classifica, mentre il Vicenza fa suo il primo punto della stagione.Perugia 6; Carpi, Virtus Lanciano, Cittadella, Ternana, Latina, Livorno,4; Bari, Spezia, Frosinone, Avellino, Pro Vercelli 3; Pescara, Varese 2;, Bologna, Modena, Vicenza, Virtus Entella 1; Brescia, Crotone 0