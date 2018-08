Partite pre-campionato che non hanno nulla in palio e nelle quali Trapani sta ancora pagando lo scotto della preparazione atletica, ma nelle quali può trovare anche l'alibi di assenze pesanti, come sottolinea il coach Lino Lardo: "Abbiamo giocato senza Evans (fermo precauzionalmente a causa di un lieve risentimento muscolare, ndr), che è uno dei nostri punti di riferimento, affrontando una squadra come Reggio Calabria, in forma e in serata di grazia al tiro. Inoltre, noi siamo in condizione fisica veramente difficile, avevamo qualche giocatore acciaccato e i ragazzi soffrono per l’enorme carico di lavoro sulle gambe che impedisce loro di giocare sciolti. Insomma, gli alibi non mancherebbero, per giustificare il rendimento nella partita di ieri".che non può lasciare contento il tecnico granata: "La verità, però, è che non possiamo essere contenti di come abbiamo giocato: è chiaro che dobbiamo imparare ancora tanto e costruire una mentalità vincente all’interno del gruppo. Anche quando andiamo in difficoltà, come accaduto contro la Viola Reggio Calabria, dobbiamo tenerci su e reagire con tutte le qualità morali che possediamo”. Dopo l’amichevole di ieri, Lardo ha concesso mezza giornata di riposo per la prima squadra. In programma per oggi una sola seduta pomeridiana. Domani, poi, sarà giornata piena: lavoro fisico e tecnico in mattinata (ore 9) e basket nel pomeriggio (ore 18).alle 17, nella sala stampa “Cacco Benvenuti” del PalAuriga, si svolgerà la conferenza di presentazione della seconda edizione del Memorial ”David Basciano”. Saranno presenti l’amministratore delegato della Pallacanestro Trapani Julio Tovato, il coach Lino Lardo e il capitano Giancarlo Ferrero. Sabato 13 settembre, invece, alle ore 11, sempre nella sala stampa “Cacco Benvenuti”, il presidente Pietro Basciano incontrerà l’ex presidente della Pallacanestro Trapani Vincenzo Garraffa e gli donerà una maglia della formazione granata.