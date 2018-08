A meno di tre settimane dall'inizio del campionato di serie A femminile, il club vittoriese ha completato la sua rosa con l'ingaggio di Silvia Giacobbe, laterale classe 1987 proveniente dal Benefico Messina (calcio a 11); Elisa Frisoli, laterale classe 1995 proveniente dalla Tiger Siracusa; Claudia Ricupero, pivot classe 1982 con esperienze in massima serie a Perugia e Castellana; e Imma Sabatino, laterale classe 1992 proveniente dal Locri in prestito. Alfonso Leta, presidente del Vittoria, si dichiara soddisfatto del mercato in entrata: "Una chiusura col botto. Abbiamo sudato non poco, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, anche se è solo in prestito". Gli fa eco mister Davide Nobile: "Siamo pronti al nuovo campionato. Affrontiamo questo nuovo anno in serie A con tanto entusiasmo e consapevoli di aver chiuso la campagna acquisti con importanti innesti. Dopo due anni nei quali abbiamo conquistato, con non poca fatica, la salvezza, quest'anno puntiamo ad ottenere qualche soddisfazione e, perché no, a mettere in tasca qualcosa di più importante. L'inizio della preparazione atletica è soddisfacente. Il carico di lavoro è ben assorbito e, avendo già completato la rosa, ritengo di poter avere l'occasione di lavorare al meglio”.