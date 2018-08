CAPO D'ORLANDO (MESSINA) - L'Orlandina Basket, in collaborazione con lo sponsor B2875ip, ha presentato le nuove maglie ufficiali che accompagneranno la squadra nelle prossime gare e tornei pre-campionato: si parte dal Memorial Basciano di sabato 13 e domenica 14 settembre con la Pallacanestro Trapani (A2 Gold) padrona di casa, la Juve Caserta (A1) e la Pallacanestro Varese (A1) dell'ex coach Gianmarco Pozzecco. Si prosegue col Trofeo Sant'Ambrogio a Reggio Calabria di venerdì 19 e sabato 20 settembre con la Viola (A2 Silver), la Pallacanestro Trapani e la Fortitudo Agrigento (A2 Gold). Martedì 23 settembre, la squadra di coach Griccioli andrà invece a far visita alla Scandone Avellino (A1), proseguendo giovedì 25 a Cagliari in un rendez vous con la Dinamo Sassari (A1) di coach Sacchetti, altro grande ex allenatore biancazzurro. Il tour si chiuderà in Campania, sabato 4 ottobre, con la Juve Caserta.