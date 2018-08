BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) - Via Michael Dixon, dentro un altro playmaker americano: Barcellona ha ufficializzato l'ingaggio di Alfrie "Tre" Kelley, point-guard di 183 cm per 85 kg di peso. Il playmaker classe '85, nativo di Washington, è reduce da due esperienze nella D-League, la lega di sviluppo della NBA, con i Sioux Falls Skyforce e gli Austin Toros. L'americano, che nella sua carriera vanta anche una esperienza in Italia con la Biancoblù Bologna in LegaDue (14,8 punti e 3,5 assist in 27,7 minuti di media), ha chiuso il 2014 in Venezuela, dove ha giocato con i Cocodrillos de Caracas (5,7 punti e 3 assist in 16,3 minuti di media in 3 gare). Nell’ultima Summer League (2014/15) ha segnato 11,7 punti e 5,2 assist in 29,8 minuti di media.