la diciottenne catanese dell'Orizzonte Catania brilla nel 16-1 inflitto nei quarti di finale alla Gran Bretagna, segnando tre reti nella sfida che permette alle Azzurre di approdare in semifinale. A segno con una rete anche Alessia Morvillo, napoletana in forza alla Waterpolo Messina. Le altre reti sono state messe a segno da Citino (3), Galardi (3), Gragnolati (3, capocannoniere del torneo), Carrega (2), Avegno (1). Nelle altre sfide dei quarti di finale, l'Ungheria supera la Russia col risultato di 11-8, la Grecia regola l'Ucraina 25-4 e la Spagna batte a sorpresa l'Olanda per 8-6. In semifinale, il Setterosa incontrerà l'Ungheria sabato 13 alle 17.30, mentre alle 19 si terrà l'altra semifinale tra Grecia e Spagna.Gaunt, Tasker, Andrew, Howe, Williams, Parkin, Huck, Tagazolli, Oscroft, Grimes, Rogers, Patchett 1, Read.Theo Nousios.Sparano, Citino 3, Picozzi, Avegno 1, Morvillo 1, Fisco, Galardi 3, Carrega 2, Gragnolati 3, Marletta 3, Centanni, Ioannou, Risso.Paolo Zizza.Castrilli (SUI), Rakovic Krstonosic (SRB).