MESSINA - Prosegue la preparazione dell’Amatori Rugby Messina al campo di Sperone, in vista del campionato di serie B che inizierà il prossimo 5 ottobre. Intanto i biancorossi continuano la loro campagna acquisti e, ai già annunciati Riccardo D’Apice (talloner e pilone) e Michele Ippolito (prima e seconda linea), si sono aggiunti alla squadra il trequarti Giovanni Centorrino, il terza linea classe '95 Thomas Scaloni, il trequarti classe '95 Riccardo Romagnoli, il centro classe '95 Maid Sabanovic, l'apertura classe '94 Ignacio Casals Cripovich e il mediano di mischia-estremo Luca Bertè, classe '93. Dalle giovanili sono passati in prima squadra Eugenio Maricchioli, Angelo Cucinotta, Davide Durante, Fabrizio Lo Re, Lorenzo Micalizzi e Dario Spanò. Addizioni che rendono orgoglioso il presidente Nello Arena, che sottolinea l'importanza del vivaio per la società messinese: “La società riparte con particolare slancio, credendo nel progetto che punta dal vivaio alla prima squadra. Quest’ultima è stata pure rinnovata con tanti giovani, compresi tra i 19 e i 20 anni. Una squadra che mira al futuro, in una prospettiva a lungo termine”.

Il tecnico, l'argentino Daniel Antonio Insaurralde, dopo le prime settimane di allenamenti si dichiara soddisfatto per il lavoro svolto finora: “Abbiamo iniziato tre settimane fa – spiega il tecnico Insaurraurralde – con un intenso carico fisico. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto fin qui: vedo i primi segnali molto positivi, una buona predisposizione a crescere. Adesso, bisogna puntare ad amalgamare la compagine con gli innesti operati”. Intanto domenica 14 settembre, allo stadio Goretti di Catania, l'Amatori Messina disputerà un test amichevole contro il Cus Catania.