La formazione calabrese è allenata dall’ex coach granata Giovanni Benedetto. Nel frattempo è l'assistant-coach Giacomo Genovese ad analizzare il momento della squadra: “Continua la nostra marcia di avvicinamento al campionato. Abbiamo svolto tre settimane di lavoro molto pesante e per forza di cose non era possibile vedere una squadra brillante. Il nostro obiettivo, però, è solo arrivare al 5 ottobre nelle migliori condizioni possibili. Piano piano, stiamo compiendo un passo per volta: dobbiamo progredire in tutti gli aspetti del gioco e anche oggi, contro la Viola Reggio Calabria, cercheremo di mettere un altro tassello nel nostro cammino. Ad esempio, nella fluidità dell’attacco contro la difesa schierata c’è ancora da lavorare tanto. Ma è in tutti gli aspetti del gioco che dobbiamo crescere ancora molto”.si svolgerà la conferenza di presentazione della seconda edizione del Memorial ”David Basciano”. Saranno presenti l’amministratore delegato della Pallacanestro Trapani Julio Tovato, il coach Lino Lardo e il capitano Giancarlo Ferrero.Sotto la guida della responsabile tecnica Malì Pomilo, prenderà il via l’attività per tutte le bambine e i bambini nati fra il 2003 e 2010. L'appuntamento per tutti è fissato alle ore 18 al PalAuriga. Fino al 30 settembre tutte le attività saranno gratuite e le lezioni si svolgeranno ogni martedì e venerdì dalle 18 alle 19.30.