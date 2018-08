e dopo un confronto con il proprio tecnico ha svolto un lavoro atletico sotto gli occhi attenti del professore Pino Maiori. Mister Anastasi ha poi dedicato la seconda parte dell'allenamento ad alcune esercitazioni tattiche. Infine partitella a ranghi misti per Mascara e compagni in vista della sfida di domenica prossima in casa del Paternò e valevole come seconda giornata del campionato di Eccellenza.Mercoledì prevista una doppia seduta. Mentre, nella stessa giornata, la formazione Juniores di Gaetano Favara sarà impegnata in un triangolare a Sortino in occasione della festa di Santa Sofia contro la squadra locale e il Palazzolo.“Ci tenevamo tanto ad esordire in modo diverso – afferma - Fino all'ultimo abbiamo cercato di rimettere in sesto la partita ma non ci siamo riusciti e questo dispiace. I tanti tifosi presenti meritavano un altro tipo di risultato. Sono abituati ad altri palcoscenici quindi capiamo la delusione ma allo stesso tempo chiedo loro di starci vicino perchè noi daremo il massimo e con il loro supporto possiamo andare lontano. A Paternò bisogna fare bene, andiamo per voltare pagina”.