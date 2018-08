La partita, in programma inizialmente per domenica alle ore 18, era stata rinviata a data da destinarsi per questioni di ordine pubblico. Il derby dello Stretto, che torna ad essere disputato a sette anni dall'ultima volta, sarebbe infatti caduto in concomitanza con i festeggiamenti per la festa patronale della Madonna della Consolazione, e nella zona circostante allo stadio "Oreste Granillo" verranno installate centinaia di bancarelle.rinvio o anticipo a venerdì. Alla fine si è deciso per la seconda opzione. La Lega Pro ha infatti disposto lo spostamento della gara al venerdì, a seguito delle decisioni del Prefetto di Reggio Calabria. Il derby dello Stretto tornerà dunque al "Granillo", con orario fissato alle 20.30. Intanto sono state rese note le designazioni arbitrali per la terza giornata di campionato: il derby tra Reggina e Messina sarà diretto da Pietro Dei Giudici di Latina, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Monetta e Giuseppe Opromolla.