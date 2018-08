, in programma il 27 e il 28 settembre. La manifestazione, organizzata dalla scuderia New Turbomark col patrocinio dei comuni di Patti e San Piero Patti, assegnerà il Trofeo Agostino Biondo e il Memorial Franco Chambeyront. Le verifiche sportive e tecniche avranno luogo a Patti nel pomeriggio di sabato 27 settembre dalle. A San Piero Patti sempre nella stessa giornata, ma alle 20.00, si terrà la cerimonia di partenza. L'arrivo e la premiazione saranno invece in programma nel pomeriggio di giorno 28 settembre a Patti.