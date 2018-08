RAGUSA - Ashley Walker e Plenette Pierson, le due americane della Passalacqua Spedizioni Ragusa, sono attese nella giornata di domani alla corte di coach Nino Molino, che potrà dunque avere a disposizione il gruppo completo in vista dell'inizio del prossimo campionato di A1 di basket femminile. Sabato prossimo, alle ore 18, è in programma la prima amichevole delle biancoverdi, che sfideranno al Verga Palermo al Palaminardi di Ragusa. Le due statunitensi prenderanno parte al match contro la formazione palermitana, che disputerà il prossimo campionato di A3. Dalla prossima settimana, inoltre riprenderà la vendita degli abbonamenti per le partite casalinghe: i prezzi variano dai 60 euro per l'abbonamento base (che prevede un'agevolazione per i playoff), ai 90 euro dell'abonamento silver (posto a sedere riservato in tribuna A o B, con agevolazione per i playoff), fino ai 250 euro dell'abbonamento Golden (posto sul parterre per le gare di regular season e playoff, ingresso all’area VIP con coffee break durante le partite e un gadget in dotazione). Agevolazioni anche per gli Under 25 che, previa esibizione di un documento di riconoscimento, potranno acquistare l’abbonamento al costo di 40 euro, così come per i genitori delle ragazzine del settore giovanile.