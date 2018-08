ALCAMO (TRAPANI) - I tifosi dell'Alcamo dovranno ancora aspettare per l'esordio casalingo in campionato. La società bianconera ha infatti comunicato la sfida tra Asd Alcamo e Dattilo Noir, match valido per la seconda giornata del girone A del campionato di Eccellenza, sarà disputata sul campo neutro di Salemi a causa dell'indisponibilità dello stadio "Lelio Catella", impianto casalingo dell'Alcamo. Il match, che segue l'esordio in campionato contro la Riviera Marmi, finito col risultato di 1-1, sarà disputato in anticipo nel pomeriggio di sabato 13 settembre. Fischio d'inizio alle ore 16.00.