Al PalaMoncada di Porto Empedocle è infatti in programma la prima uscita casalinga del pre-campionato per Agrigento, che esordirà così davanti al proprio pubblico dopo il bagno di folla nella presentazione della scorsa settimana. La squadra allenata da coach Ciani scenderà in campo alle 17.30 per il test amichevole a porte aperte contro la Sigma Barcellona, un derby che per i biancoblù sarà il primo banco di prova nelle mura amiche in vista del prossimo campionato di A2 Gold. Una sfida che non lascia certo indifferente il capitano Albano Chiarastella: "Nonostante si tratti di un'amichevole, non nascondo una certa emozione, sia mia che dei miei compagni. D'altra parte rappresenta il nostro esordio dinnanzi al pubblico di Agrigento. Per questo speriamo in una grande partecipazione di pubblico".