CAPO D'ORLANDO (MESSINA) - Nuovi arrivi per il settore giovanile dell'Orlandina. Il club biancazzurro ha infatti ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Vincenzo Spampinato (ala di 192 cm, classe 1996), arrivato in prestito la passata stagione dall’A.S.D. Basket Regalbuto. Raggiunto inoltre l'accordo per il rinnovo annuale dei prestiti di Federico Motta (ala di 198 cm, classe 1997) e di Enrico Pappalardo (ala di 196 cm, classe 1998), entrambi dall’Azzurra Basket Belpasso. Contestualmente, l'Orlandina informa di aver ceduto con la formula del prestito annuale il centro Giuseppe Caronna all'Aquila Basket Palermo e la guardia Lorenzo De Lise alla Costa d'Orlando. Ceduto a titolo definitivo l'ala classe '95 Filippo Cordici, che si accasa a Vasto.