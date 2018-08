Il Palermo, infatti, comunica: “Ezequiel Munoz ha subito un infortunio durante la sessione di allenamento e si è subito sottoposto ad indagini strumentali presso la clinica Macchiarella di Palermo. L'esame ha evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie specifiche per recuperare dall'infortunio”. Munoz dovrà quindi restare fermo almeno due settimane, saltando la partita di lunedì a Verona e probabilmente anche la sfida interna contro l’Inter, alla terza giornata. Non mancano le alternative però. Beppe Iachini ha Bamba e Gonzalez già pronti a scendere in campo, anche se certamente gli affiancherà uno tra Terzi e Andelkovic, giocatori che il tecnico rosanero prende sempre in considerazione. Intanto il tecnico marchigiano, a breve, potrà conoscere uno degli ultimi arrivati, “ritardatario” per problemi burocratici, si tratta del terzino brasiliano Emerson. Lo stesso esterno brasiliano, dal proprio account Twitter, ha confermato di aver superato tutte le vicissitudini che lo avevano tenuto lontano dal suo nuovo club ed è pronto a raggiungere Palermo per mettersi a disposizione del suo neo allenatore., incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A Tim, in programma domenica 21 settembre alle ore 20.45 allo stadio "Renzo Barbera". I tagliandi - comunica il sito ufficiale del club rosanero - potranno essere acquistati presso le rivendite Listicket autorizzate e su Internet, collegandosi ai siti palermocalcio.it e listicket.com, con la modalità "Stampa a casa" o con il caricamento del titolo d'accesso sulla propria "Goal Member". Coloro i quali acquisteranno online i tagliandi optando però per la consegna al botteghino, potranno invece effettuare il ritiro dei biglietti presso la Biglietteria Sud dello stadio "Renzo Barbera" esclusivamente il giorno della gara. Da giovedì 18 i biglietti saranno acquistabili anche alla Biglietteria Sud dello stadio che osserverà i seguenti orari: giovedì 18: 16-18; venerdì 19: 10-13 e 16-18; sabato 20: 10- 13; - domenica 21: 10-17.45.