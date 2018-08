CATANIA - Emanuele Calaiò cala la sua certezza. Quella che è tutta una questione di concentrazione e di gambe. Tutto rimediabile secondo l’attaccante rossoazzurro. “Abbiamo rivisto gli errori che abbiamo commesso - ha spiegato oggi in salastampa a Torre del Grifo - e sono perlopiù errori dettati dalla concentrazione. Si sta parlando molto della difesa ma, secondo me, si tratta di errori di gruppo. La Serie B è un altro tipo di campionato e noi dobbiamo avere la mentalità giusta”.

“Non dobbiamo avere paura di nessuno. Dobbiamo andare lì e tenere l’atteggiamento giusto: solo così potremo tornare con i tre punti. Noi siamo in una fase di rodaggio e sappiamo che i risultati arriveranno. Vi dico che abbiamo lavorato per fare in modo di arrivare a novembre, dicembre, per fare meglio delle altre squadre che avranno un calo. E, poi, noi abbiamo pagato anche le assenze”. Infine, una considerazione sulle aspettative dell’ambiente: “A Catania è normale avere pressioni perché sei costretto a vincere e lottare per vincere il campionato non è facile. Ora abbiamo bisogno di certezze: e la prima è quella di cambiare atteggiamento”.