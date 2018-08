Una formazione diversa rispetto a quella che ha esordito in campionato contro l’Agropoli, ha sconfitto all’Esseneto la squadra ennese con il risultato di 3-2 grazie ai gol di Savonarola nel primo tempo e di Chiaria e Daniele Arena nella seconda frazione. Parte subito forte la formazione agrigentina, che al cospetto di circa 800 tifosi, si lancia in attacco trovando il gol dopo dieci minuti con un colpo di testa di Savonarola su cross di Daniele Arena. Per l’attaccante classe ’86 è il secondo gol in due partite dopo quello che ha regalato la vittoria sul campo dell’Agropoli nella prima di campionato. La Leonfortese risponde dopo pochi minuti con Caputa che realizza un rigore, assegnato dall’arbitro per un fallo in area di Scalese.nel giro di pochi minuti si porta in vantaggio con Chiaria e subito dopo raddoppia con Daniele Arena. A nulla serve la seconda rete di Caputa per i biancoverdi, i giocatori dell’Akragas riescono a contenere le offensive della Leonfortese e portano a casa il passaggio del turno. A fine partita il tecnico Betta è soddisfatto della prestazione dei suoi, affermando che la Coppa Italia è un obiettivo stagionale da centrare. Soddisfatto della squadra anche il presidente Alessi che, come promesso, ha regalato ai tifosi un bomber di razza come Meloni per completare una formazione che si può collocare tra le prime fra le candidate alla vittoria del campionato.