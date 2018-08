Le due siciliane si presentano ai nastri di partenza della massima serie: derby in programma nella quarta giornata, per Messina due sfide in diretta su Rai Sport.









CATANIA - Sono stati resi noti i calendari della 31esima edizione del campionato di pallanuoto femminile di serie A1. Al campionato di massima serie della stagione 2014/15 prenderanno parte dieci squadre, tra cui le siciliane Orizzonte Catania e Waterpolo Messina. La stagione regolare comincerà sabato 4 ottobre e terminerà sabato 28 marzo. Previsti due turni infrasettimanali: la 7ª giornata di andata verrà disputata mercoledì 12 novembre, mentre la 7ª giornata di ritorno avrà luogo mercoledì 4 marzo. Il derby tra Orizzonte e Messina è previsto alla quarta giornata: il 25 ottobre match d'andata a Messina, il ritorno sarà disputato a Catania il 7 febbraio. Per quanto riguarda i playoff, la formula prevede i quarti di finale al meglio delle tre gare, a partire dal 1° aprile; le semifinali al meglio delle tre gare, a partire dal 2 maggio e la finale al meglio delle cinque gare a partire dal 14 maggio. Le partite della stagione regolare si giocheranno come di consueto il sabato con inizio alle ore 15. Di seguito il calendario delle squadre siciliane:



1^ giornata

sabato 4 ottobre - sabato 20 dicembre

Orizzonte Catania-Cosenza

RN Imperia-Messina (gara d'andata trasmessa da Rai Sport)



2^ giornata

sabato 11 ottobre - sabato 10 gennaio

Messina-SIS Roma

Plebiscito Padova-Orizzonte Catania



3^ giornata

sabato 18 ottobre - sabato 31 gennaio

Orizzonte Catania-RN Bogliasco

Firenze-Messina (gara d'andata trasmessa da Rai Sport)



4^ giornata

sabato 25 ottobre - sabato 7 febbraio

Messina-Orizzonte Catania



5^ giornata

sabato 1 novembre - sabato 14 febbraio

Orizzonte Catania-SIS Roma

Prato-Messina



6^ giornata

sabato 8 novembre - sabato 28 febbraio

Firenze-Orizzonte Catania

Messina-Rapallo



7^ giornata

mercoledì 12 novembre - mercoledì 4 marzo

Cosenza-Messina

RN Imperia-Orizzonte Catania



8^ giornata

sabato 15 novembre - sabato 14 marzo

Orizzonte Catania-Prato

Messina-Plebiscito Padova



9^ giornata

sabato 29 novembre - sabato 28 marzo

RN Bogliasco-Messina

RN Bogliasco-Messina

Rapallo-Orizzonte Catania













Mercoledì 10 Settembre 2014 - 16:47