La pessima prova difensiva degli etnei, che segue al deludente 3-3 interno maturato all'esordio con la Virtus Lanciano, ha fatto scattare l'allarme tra i dirigenti del club rossazzurro, insoddisfatti dalla partenza degli uomini guidati da Maurizio Pellegrino, fermi a quota 1 in classifica. Ecco perché si starebbe valutando un avvicendamento in panchina in caso di ko a Perugia.L'ipotesi più concreta porta a Pasquale Marino, tecnico artefice dell'ultima promozione dalla B alla A dei siciliani, nel 2005-06. Dopo aver lasciato il Catania nel 2007, tra l'allenatore di Marsala e il sodalizio di via Magenta sono sempre intercorsi ottimi rapporti, anche per il feeling personale che lega Marino al presidente Antonino Pulvirenti., la società rossazzurra avrebbe sondato il terreno per verificare l'eventuale disponibilità dell'ex guida tecnica del Pescara a tornare sulla panchina etnea. Il Catania avrebbe ottenuto un sì di massima da Marino, accordo tenuto in stand-by in attesa della sfida del "Renato Curi". Sarà quella la gara che, nel bene o nel male, con ogni probabilità deciderà il destino di Pellegrino.con trascorsi in rossazzurro da giocatore proprio alle dipendenze di Marino, in estate destinato all'Akragas. L'accordo è poi sfumato a causa del mancato ripescaggio in Lega Pro del club agrigentino. Al momento il mister ex Siracusa viene considerato una valida alternativa a Marino, tuttavia non sono da escludere eventuali sviluppi che potrebbero capovolgere le attuali gerarchie.L'ex allenatore del Palermo, recentemente dimessosi da manager del Watford e adesso in attesa di rituffarsi in un'avventura alla guida di una squadra italiana, non corrisponderebbe all'identikit tracciato dal club etneo per l'eventuale dopo-Pellegrino.