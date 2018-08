La guardia romana, dal 2013 in giallorosso, ha prolungato il proprio contratto fino al 2016, come comunicato dalla stessa società. Dunque Maresca si lega alla Sicilia per altre due stagioni: dopo la notizia del taglio di Dixon, per coach Perdichizzi arriva invece una conferma di spessore, sia a livello tecnico che di spogliatoio. Intanto la squadra prosegue la preparazione in vista dell'amichevole contro la Fortitudo Agrigento, in programma domani alle 17.30 al PalaMoncada di Porto Empedocle. Per Barcellona si tratta del secondo test pre-campionato, dopo quello del PalAuriga contro la Pallacanestro Trapani.