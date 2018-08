La sfida è rinviata a data da destinarsi. Intanto l'Orlandina tornerà in campo nelle giornate di sabato e domenica a Trapani per il "Memorial David Basciano". Al quadrangolare, oltre all'Orlandina e ai padroni di casa della Pallacanestro Trapani, prenderanno parte Varese e la Juve Caserta. L’Orlandina aprirà il torneo alle 18.30 di sabato sfidando Caserta, a seguire alle 21.00 Trapani-Varese, domenica infine alle 18.30 si giocherà la finale 3º e 4º posto e alle 21.00 la finale per il 1º e il 2º.