TRAPANI - La squadra di coach Lardo torna sul parquet per la ripresa degli allenamenti. Doppia seduta per i granata, che saranno impegnati domani in amichevole contro la Viola Reggio Calabria, squadra che disputerà il prossimo campionato di serie A2 Silver. Prima della partenza per Cefalù, dove si terrà l'incontro, è prevista una seduta di allenamento mattutino. In casa Trapani intanto parla il playmaker Guido Meini, consapevole delle problematiche legate alla condizione fisica della squadra ma fiducioso per il futuro: “E’ chiaro che siamo ancora lontani dalla forma campionato, del resto sarebbe strano se non fosse così. Dobbiamo ancora migliorare moltissimo. Ma ciò che più conta è che lo spirito all’interno del gruppo sia quello giusto. C’è armonia e voglia di scarificarsi l’uno per l’altro, di collaborare".

Il playmaker di Trapani si mostra soddisfatto anche per la risposta ricevuta finora dalla tifoseria nelle prime due uscite del pre-campionato: "Sono molto contento che 1.500 spettatori siano venuti al PalAuriga a vedere le due amichevoli finora giocate. E’ un segnale forte per tutti noi, per farci capire quale sia la passione della città. Ed è un segnale forte soprattutto per i nostri due americani, che sono bravi e giovani: potranno subito capire in che posto si apprestano a vivere la loro avventura. E’ un aspetto molto importante per tutti noi. Giocheremo anche per i nostri tifosi”.

Intanto a partire dalla mattinata di venerdì 12 settembre, sarà possibile ritirare la tessera stagionale per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento che non richiede foto identificativa. Appuntamento al botteghino posto davanti al PalAuriga. Contestualmente, chi ha siglato l'abbonamento entro il 25 agosto riceverà anche i tagliandi omaggio per il Memorial "David Basciano", in programma il 13 e 14 settembre, a cui parteciperanno Trapani, Orlandina, Varese e Juve Caserta.