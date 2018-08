Il Setterosa, con questa vittoria, si piazza in testa al girone C se si qualifica al turno successivo, dove giovedì 11 settembre affronterà la vincente degli ottavi ottavi tra la seconda del girone B e la terza del girone D. La pallanuotista dell'Orizzonte Catania (che chiuderà il tabellino con tre reti segnate) sblocca il risultato dopo appena 21 secondi, mettendo subito in discesa il match per le giovani Azzurre. L'Ucraina approfitta degli unici due momenti di flessione: con un rigore e una superiorità nel terzo, con un'altra superiorità e un tiro dai sette metri nel quarto tempo. Il risultato, però, non entra mai in discussione. Tra le Azzurre in piscina ad Ostia per questi europei, presenti anche Fabiana Sparano e Alessia Morvillo della Waterpolo Messina, con quest'ultima che si augura di poter disputare un campionato tranquillo: "Con Messina quest'anno ci siamo rinforzate - dice Morvillo - e il nostro obiettivo sarà quello di una salvezza tranquilla e toglierci qualche soddisfazione".: Sparano, Citino 1, Picozzi 2, Avegno 1, Morvillo 1, Fisco, Galardi 2, Carrega, Gragnolati 4, Marletta 3 (1 rig), Centanni 2, Ioannou 1, Risso.Paolo Zizza: Dvorzhetska, Khodios, Melnychuk 2 (1 rig), Andrieieva 1, Telypko, Lenska, Filiushkina, Hres, Fedutenko 1, Pogorila, Bulakh.Mykhailo Lebediev: Kunikova (Slovacchia) e Kokaragac (Turchia): parziali 4-0, 5-0, 5-2, 3-2. Nessuna è uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 3/4 + 1 rigore e Ucraina 2/3 + 1 rigore.