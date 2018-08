La scuderia motoristica di Sant’Angelo di Brolo coglie infatti due grandi risultati grazie ai piloti Luca Ferro e Benito Costa, scintillanti a Valderice nella dodicesima edizione dello “Slalom Agro Ericino”, corsa valida per il campionato italiano della specialità, oltre che per il Trofeo Centro Sud, per la Coppa Csai VI Zona e per il campionato regionale.che, con la sua Renault R5 GT Turbo, ha chiuso la gara al 24esimo assoluto, terzo di gruppo e primo di classe. Il portacolori della scuderia Nebrosport ha concluso due manches perfette, senza sbavature, in un continuo crescendo che lo ha portato a segnare il proprio miglior crono sul terzo passaggio.Il pilota del team santangiolese, a bordo della sua A 112 Abarth di classe S2, ha conquistato il secondo posto di classe grazie ad un’ottima prima manche priva di errori. Costa ha chiuso al 68esimo posto assoluto e ha così portato a casa punti preziosi in chiave campionato.