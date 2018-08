La squadra guidata da Toti La Bianca, che negli scorsi giorni ha battuto lo Sporting Club Le Formiche in un test match al PalaLobello, ha chiuso così la terza settimana di allenamenti. Il tecnico palermitano si mostra soddisfatto del lavoro svolto finora: "Il gruppo si allena con grande spirito di sacrificio e impegno ed è in continua crescita dal punto di vista psicofisico, dell'approccio mentale allo sforzo e al lavoro tattico". Dello stesso avviso Simona Guardo, capitano de Le Formiche: "Quest'anno gli allenamenti sono molto completi, basati sulla forza fisica ma anche sull'atteggiamento mentale. Un binomio che servirà a fare gruppo per affrontare al meglio il campionato e raggiungere l'obiettivo play off. Penso che oggi abbiamo uno stimolo in più grazie alla presenza del mister La Bianca e del vice La Rosa. La loro impostazione ci completa, dandoci fiducia e rispetto, sentimenti che ritengo irrinunciabili per rendere il gruppo competitivo e che noi ricambiamo con tanto lavoro ed entusiasmo".