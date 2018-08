La decisione è stata presa dal prefetto di Reggio Calabria per motivi di ordine pubblico. Le motivazioni appaiono nel seguente comunicato:"Per la preminente tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, il prefetto Claudio Sammartino, ha disposto ai sensi dell'articolo 2 del TULPS, il differimento della partita di campionato di Lega Pro Reggina-Messina in calendario domenica prossima, in concomitanza con i festeggiamenti per la festa patronale della Madonna della Consolazione che richiama un notevole numero di partecipanti anche nella zona prospiciente l'impianto sportivo, ove verranno installate diverse centinaia di bancarelle - si legge nel comunicato -. L'incontro è stato qualificato con 'profili di rischio massimo' dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell'Interno. Il provvedimento è stato assunto in via cautelativa atteso il rischio di eventuali criticità tra le tifoserie rivali. L'argomento è stato oggetto di esame nel corso della riunione tecnica delle Forze di Polizia tenutasi nel pomeriggio di ieri, alla quale ha preso parte anche l'Amministratore Unico della Società Sportiva Reggina".