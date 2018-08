Forse perché suona meglio, forse perché questo soprannome gli porta e gli porterà fortuna. Chissà. Al Palermo, certamente, Gonzalez arriva con le vesti da protagonista, di uno che si vuole subito imporre e mettere il marchio “Costa Rica” anche sul campionato italiano, dopo averlo timbrato negli scorsi Mondiali in Brasile. Adesso Gonzalez è a Palermo, vuole giocarsi le sue chances e per questo ha addirittura rinunciato alla convocazione in Nazionale.“Ha influito molto la partita tra Italia e Costa Rica nella mia scelta – ha detto oggi Gonzalez durante la presentazione alla stampa - così come aver giocato un buon mondiale. E' stata una grande giornata, anche per i miei compagni, ma adesso accantoniamo il Mondiale. Dobbiamo allenarci al massimo per dare tutto in questa nuova esperienza. Prima del Mondiale, eravamo convinti di fare così bene. Eravamo preparati fisicamente e mentalmente, la vittoria contro l'Italia è stata storica, per noi e per tutto il nostro Paese”., stando a quello che racconta in sala stampa: “Sento di essere cresciuto calcisticamente, per questo sono venuto a Palermo. La mia caratteristica principale è difendere aggressivamente, in anticipo sull'avversario ma anche in marcatura stretta”. I Mondiali però sono finiti, adesso conta solo il presente: “Ora sono concentrato sul Palermo, voglio rendere al massimo”. Quasi un grido di battaglia il suo. Del resto “El Pipo” è uno che si è fatto da solo, uno che ha dovuto faticare tanto prima di arrivare al traguardo: “Questa stagione è importante per me, per la mia carriera. E' una grande occasione quella di trovarmi in Italia e in una società come il Palermo. Il primo obiettivo è restare in A, abbiamo le caratteristiche per farlo. Sono certo che saremo protagonisti”.“So che Toni ha fatto la storia qui. Lo rispetto, ma sono pronto per affrontarlo. Lo aspetto, metto le mie caratteristiche a disposizione del Palermo e andremo a giocarcela. Penso che tutti i giocatori del mondo siano diversi. Io sono Giancarlo Gonzalez, non mi paragono con nessun'altra personalità. Rispetto tutti, ma sono Giancarlo Gonzalez. Sono un difensore centrale, mi piace quel che faccio e non ho problemi ad entrare duro sugli avversari”. E poi già una carezza verso i tifosi palermitani: “Il numero 12 era uno di quelli liberi: ho iniziato la carriera con questo numero e l’ho scelto anche perché è il numero della tifoseria da noi in Costa Rica. Palermo è una famiglia, questo numero rappresenta molto per me. Ho potuto apprezzare la loro passionalità”.