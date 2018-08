di A2 Gold per seguire le 15 partite in casa della Fortitudo Moncada. I primi abbonamenti sono già stati sottoscritti lo scorso 5 settembre in occasione della presentazione ufficiale della squadra.l’intero ad un costo di 80 euro, mentre il ridotto ad un costo di 50 euro (riservato agli ragazzi dai 14 ai 18, agli over 60, genitori giovanili Fortitudo, minibasket Arca di Noè, giovanili Basket Empedocle e a tutti i tesserati CNA e CIA). Ma la vera novità di quest’anno è la possibilità di riservare per l’intera stagione il seggiolino desiderato ad un costo di 100 euro: il posto sarà contrassegnato con il nominativo dell’abbonato. Inoltre, a tutti gli abbonati Fortitudo sarà riservata una speciale scontistica da poter utilizzare presso tutti i punti vendita affiliati.tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e durante le prossime amichevoli in casa del 11 e 13 settembre.