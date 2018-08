E' questo il pronostico degli studiosi dell'Osservatorio del calcio dopo appena una giornata di campionato. Per il gruppo di ricerca - che fa parte del Centro internazionale studi sullo sport (Cies), una fondazione privata affiliata all'Università di Neuchatel, in Svizzera - il tecnico francese Rudi Garcia riuscirà a riportare il tricolore nella Capitale, mentre Allegri e Montella dovranno 'accontentarsi' dei gradini più bassi del podio.spiega l'Osservatorio, è frutto di un'analisi che ha preso in considerazione tre differenti aree di studio: lo status dei giocatori, la coesione della squadra, l'ambizione del club. E incrociando i dati è venuto fuori che l'Inter potrebbe non qualificarsi nemmeno per l'Europa League, finendo in sesta posizione alle spalle di Milan e Napoli. Ancora più in basso la Lazio di Pioli (7/a), mentre la zona retrocessione sarebbe un discorso limitato a Empoli, Chievo e Cesena. Ovviamente si tratta solo di un pronostico, che peraltro l'Osservatorio del Cies ha esteso anche agli altri principali campionati europei. Secondo gli studiosi svizzeri, assieme alla Roma ci sono Chelsea (Inghilterra), Barcellona (Spagna), Paris Saint Germain (Francia) e Bayern Monaco (Germania), tutte nella posizione più favorevole per vincere il titolo nelle rispettive leghe.